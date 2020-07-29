В Краснодаре за неделю сделали ямочный ремонт дорог на 12 улицах

Краснодарский край

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В Краснодаре с 20 июля отремонтировали ямы на дорогах общей площадью почти 600 кв. метров

С 20 по 26 июля в краевой столице привели в порядок 12 участков улиц общей площадью 594 кв. метра. Всего в 2020 году работы сделали на 270 участках дорог общей площадью около 62,5 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На прошлой неделе отремонтировали дороги:

  • в станице Елизаветинской на улице Садовой от дома № 49 до дома № 53, а также в районе улицы Центральной, 7 и Шевченко, 111;
  • на пересечении улиц Маяковского и Керченской;
  • на улице Стасова от Селезнева до Восточного рынка;
  • на пересечении улиц Ковтюха и Титаровской;
  • на улице КИМ от Линейной до Вишняковой;
  • на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
  • на улице Кореновской от дома № 8 до дома № 31;
  • на улице Героя Владислава Посадского, 24;
  • на пересечении улиц Отрадной и Володи Головатого;
  • на улице Алуштинской от Геологической до Палаточной.

Напомним, в 2019 году в Краснодаре ямочный ремонт выполнили на 314 участках. Посмотреть, где ямочный ремонт сделали в этом году, можно здесь.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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