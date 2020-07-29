В Краснодаре за неделю сделали ямочный ремонт дорог на 12 улицах
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре с 20 июля отремонтировали ямы на дорогах общей площадью почти 600 кв. метров
С 20 по 26 июля в краевой столице привели в порядок 12 участков улиц общей площадью 594 кв. метра. Всего в 2020 году работы сделали на 270 участках дорог общей площадью около 62,5 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
На прошлой неделе отремонтировали дороги:
- в станице Елизаветинской на улице Садовой от дома № 49 до дома № 53, а также в районе улицы Центральной, 7 и Шевченко, 111;
- на пересечении улиц Маяковского и Керченской;
- на улице Стасова от Селезнева до Восточного рынка;
- на пересечении улиц Ковтюха и Титаровской;
- на улице КИМ от Линейной до Вишняковой;
- на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
- на улице Кореновской от дома № 8 до дома № 31;
- на улице Героя Владислава Посадского, 24;
- на пересечении улиц Отрадной и Володи Головатого;
- на улице Алуштинской от Геологической до Палаточной.
Напомним, в 2019 году в Краснодаре ямочный ремонт выполнили на 314 участках. Посмотреть, где ямочный ремонт сделали в этом году, можно здесь.
Все материалы по теме:
Читайте также
«Выходили в море на сутки, но не погружались — могли взорваться»
История «краснодарской» подводной лодки с Затона