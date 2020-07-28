В Сочи от коронавируса умерли две местные жительницы

Краснодарский край

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В оперативном штабе Краснодарского края 28 июля рассказали подробности о двух летальных случаях, которые были зафиксированы в регионе за последние сутки

Напомним, за последние сутки в крае выявили 95 заболевших COVID-19, а два пациента скончались. Как сообщили в региональном оперштабе, летальные случаи были зафиксированы в Сочи. Там от коронавируса умерли две местные жительницы.

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73-летняя женщина заболела 8 июля. Тест на коронавирус показал положительный результат. Пациентку госпитализировали в инфекционную больницу №2 и подключили к ИВЛ. У нее развилась полиорганная и почечная недостаточность, спасти женщину не удалось. В оперштабе сообщили, что пациентка также страдала острой дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, гипертонической болезнью.

Вторым умершим пациентом оказалась 32-летняя женщина. Сначала у нее был кашель, повысилась температура. Позже самочувствие большой ухудшилось, она была госпитализирована в медучреждение города-курорта, где ее подключили к ИВЛ. Тест на коронавирус оказался положильеным. Во время болезни у женщины развилась полиорганная недостаточность. Отмечается, что пациентка страдала гипертонией и сахарным диабетом.

Всего за время пандемии на Кубани коронавирус диагностировали у 7 тыс. 975 человек, в том числе у 605 детей. При этом выздоровели 6 тыс. 811 пациентов, а 106 человек умерли.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Сочи Эпидемии

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