Роспотребнадзор Кубани отрицает сообщения о закрытии санаториев с сентября

Краснодарский край

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В пабликах 27 июля стали распространять информацию о закрытии всех санаториев Краснодарского края с 21 сентября

Накануне в различных телеграм-каналах появились посты, в которых говорилось, что санатории и другие курортные учреждения Краснодарского края закроют 21 сентября. Якобы места размещения уже получили указания от соответствующих органов. Кроме того, некоторые пользователи в соцсетях распростроняли сообщения, что карантин начнется с 20 августа: санатории уже получили распоряжения.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что новости о закрытии санаториев с 21 сентября — дезинформация. Однако более подробного комментария ведомство не предоставило.

Тем временем, с середины июля оперштаб Кубани стал сообщать о ежедневном росте количества зараженных коронавирусом. Последние пять дней число новых сулчаев инфицирования превышает 90 человек в сутки.

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