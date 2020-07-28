В Краснодарском крае коронавирус за сутки диагностировали у 95 человек, двое умерли

Всего за период пандемии в стране зафиксировали 823 тыс. 515 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Скончались 13 тыс. 504 человека.

В России за прошлые сутки диагностировали 5 тыс. 395 новых случаев коронавируса, 150 смертей и 8 тыс. 888 выздоровлений . Больше всего заразившихся — в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском автономном округе (187). На юге самое большое количество инфицированных — в Ростовской области (133), Ставропольском (110) и Краснодарском (95) краях, Дагестане (40), Адыгее (38), Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 18).

По данным кубанского оперштаба, среди 95 заболевших 61 женщина и 34 мужчины в возрасте до 89 лет. Новые случаи распределились так:

22 человека — Краснодар;

15 — Белореченский район;

9 — Сочи;

8 — Славянский район;

5 — Динской район;

по 3 — Каневской, Кореновский и Гулькевичский районы;

по 2 — Армавир, Новороссийск, Горячий Ключ, Тихорецкий, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кавказский, Северский и Тбилисский районы;

по 1 — Мостовский, Крымский, Павловский, Новокубанский, Ейский, Кущевский, Калининский, Абинский, Приморско-Ахтарский районы.

Среди заразившихся 11 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет: двое в Краснодаре, трое в Сочи, пятеро в Белореченском районе и один в Динском районе.