В Краснодарском крае коронавирус за сутки диагностировали у 95 человек, двое умерли

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 28 июля выявили 95 заболевших COVID-19

В России за прошлые сутки диагностировали 5 тыс. 395 новых случаев коронавируса, 150 смертей и 8 тыс. 888 выздоровлений. Больше всего заразившихся — в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском автономном округе (187). На юге самое большое количество инфицированных — в Ростовской области (133), Ставропольском (110) и Краснодарском (95) краях, Дагестане (40), Адыгее (38), Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (по 18).

Всего за период пандемии в стране зафиксировали 823 тыс. 515 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Скончались 13 тыс. 504 человека.

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По данным кубанского оперштаба, среди 95 заболевших 61 женщина и 34 мужчины в возрасте до 89 лет. Новые случаи распределились так:

  • 22 человека — Краснодар;
  • 15 — Белореченский район;
  • 9 — Сочи;
  • 8 — Славянский район;
  • 5 — Динской район;
  • по 3 — Каневской, Кореновский и Гулькевичский районы;
  • по 2 — Армавир, Новороссийск, Горячий Ключ, Тихорецкий, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кавказский, Северский и Тбилисский районы;
  • по 1 — Мостовский, Крымский, Павловский, Новокубанский, Ейский, Кущевский, Калининский, Абинский, Приморско-Ахтарский районы.

Среди заразившихся 11 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет: двое в Краснодаре, трое в Сочи, пятеро в Белореченском районе и один в Динском районе.

Всего за период пандемии в крае COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 975 человек, среди них 605 детей. Выздоровели 6 тыс. 811 пациентов, 106 человек умерли (+2 за последние сутки). В минздраве края уточнили, что в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 31 пациент, еще 1 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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