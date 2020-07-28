Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Геленджике

Краснодарский край

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На трассе в Геленджике 27 июля произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

Авария случилась в 20:50 на трассе М4 «Дон» в районе Геленджика. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Toyota Camry на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Toyota Alphard.

В результате ДТП погибли водитель и 33-летний пассажир легковой машины. В микроавтобусе пострадали водитель, пассажирка и двое детей 8 и 9 лет. Их госпитализировали с разными травмами. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 22 июля в Гиагинском районе Адыгеи произошло ДТП, в результате которого погиб 71-летний мужчина.

Геленджик ДТП смерть

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