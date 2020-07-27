В Мостовском районе ветер сорвал крыши с шести домов и повалил деревья

В Мостовской районе 27 июля сильный ветер сорвал крыши с шести домов и повалил деревья

Как писали Юга.ру, МЧС Кубани объявило по региону экстренное предупреждение по непогоде. По данным синоптиков, до конца суток 27 июля, а также 28 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем.

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Днем в соцсетях очевидцы опубликовали фотографии из поселка Мостовского. Там сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов. Позже в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что в микрорайоне Энергетиков частично сорвало крыши шести многоэтажек, была повреждена кровля торгового объекта, также поступает информация о поваленных деревьях в поселке.

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В ликвидации последствий стизии задействовано более 50 человек и 20 спецмашин, в том числе от МЧС России 23 человека и 5 единиц техники. Также состоялось заседание комиссии по ЧС, на котором обсудили вопросы по оценке ущерба повреждений и мерам по восстановлению зданий.

«На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.