МТС непосредственно снабжает связью и интернетом территорию теплиц «Юг-Агро» в станице Ярославской. При этом для высокого качества связи в полевых условиях МТС организовала сети с использованием специального дополнительного оборудования — фемтосот. Также МТС организовала защищенную сеть с доступом к корпоративным ресурсам между всеми представительствами клиента в девяти регионах РФ. Еще компания подключила офис «Юг-Агро» в Майкопе к фиксированной интернет-сети.

Контроль за реализацией продукции и за работой торговых представителей ведется с помощью услуги МТС «Мобильные сотрудники». Сервис позволяет моментально установить локацию сотрудников с разъездным характером работы. С его помощью компания получает информацию о перемещениях представителей, автомобилей и грузов компании, с интервалом или по заданному графику, а координатор получает возможность оперативно осуществлять координацию действий персонала, отправляя сотрудникам SMS-сообщения на специальном сайте услуги. Сервис также помогает учитывать рабочее время сотрудников, работающих вне офиса, и формирует автоматические отчеты по перемещениям каждого сотрудника в рабочее время.