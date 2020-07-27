Крупнейший тепличный комплекс в РФ подключил цифровые сервисы МТС для оптимизации бизнеса
27 июля МТС сообщила, что обеспечила тепличный комбинат «Юг-Агро» комплексом услуг, распространяющимся на процессы компании от производства до дистрибуции
МТС непосредственно снабжает связью и интернетом территорию теплиц «Юг-Агро» в станице Ярославской. При этом для высокого качества связи в полевых условиях МТС организовала сети с использованием специального дополнительного оборудования — фемтосот. Также МТС организовала защищенную сеть с доступом к корпоративным ресурсам между всеми представительствами клиента в девяти регионах РФ. Еще компания подключила офис «Юг-Агро» в Майкопе к фиксированной интернет-сети.
Контроль за реализацией продукции и за работой торговых представителей ведется с помощью услуги МТС «Мобильные сотрудники». Сервис позволяет моментально установить локацию сотрудников с разъездным характером работы. С его помощью компания получает информацию о перемещениях представителей, автомобилей и грузов компании, с интервалом или по заданному графику, а координатор получает возможность оперативно осуществлять координацию действий персонала, отправляя сотрудникам SMS-сообщения на специальном сайте услуги. Сервис также помогает учитывать рабочее время сотрудников, работающих вне офиса, и формирует автоматические отчеты по перемещениям каждого сотрудника в рабочее время.
«Работа с компанией “Юг-Агро” показывает, как с помощью технологий решить сразу целый комплекс бизнес-задач внутри одного предприятия. При этом неважно, что компания удалена от города, и ее производственные мощности и территории расположены в районах: обеспечить связь и высокоскоростной интернет, связать все офисы в единую сеть, автоматизировать рутинные процессы МТС может практически везде», — отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.
Рост «облачных» клиентов МТС в крае:
«Когда привычные бизнес-процессы изменились, важно быть онлайн и иметь возможность дистанционно контролировать рабочую деятельность на всех этапах — от производства до продаж. Без телеком-услуг, позволяющих мгновенно реагировать на запросы, нам было бы тяжелее пройти период карантина и приспособиться к новым реалиям», — рассказал руководитель ИТ-направления «Юга-Агро» Дмитрий Мищенко.
«Юг-Агро» — крупнейший в РФ тепличный комбинат по производству срезанных роз. Площадь теплиц составляет 16 га, в них ежегодно выращивается 35 млн цветов. Компания поставляет продукцию в регионы РФ собственным транспортом.
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