Тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли в выгребной яме

В Крыму 26 июля нашли тело трехлетнего ребенка, который пропал за два дня до этого

Напомним, 24 июля около 16:00 трехлетний мальчик из села Строгановка пропал во время прогулки. По данным поискового отряда «Лиза Алерт Крым», ребенка искали 865 зарегистрированных поисковиков, всего поисками занимались более 3 тыс. человек и 88 единиц спецтехники. Также на месте работали следователи и криминалисты, по факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Вечером 26 июля стало известно, что тело ребенка нашли в выгребной яме возле входа в дом. На теле не было признаков насильственной смерти. Судебные медики установили, что причиной смерти мальчика стало утопление. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму.

Следователи установят все причины и условия, которые могли способствовать случившемуся. Расследование продолжается.