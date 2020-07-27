В Тихорецке из-за пожара в кафе эвакуировали 100 человек

Краснодарский край

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В центре Тихорецка вечером 26 июля произошел пожар в кафе

Сообщение о возгорании в здании на улице Октябрьской поступило спасателям в 17:24. Оттуда эвакуировали 100 человек, площадь пожара составила 80 кв. метров. Огонь потушили в 18:05, на месте работали 19 человек. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что никто не пострадал.

Очевидцы в соцсетях уточнили, что пожар случился в местном кафе. Аналогичная информация появилась и на странице заведения во «Вконтакте».

«Друзья, как многие уже в курсе, в здании, где расположено наше кафе, произошло возгорание! Никто не пострадал, все живы и здоровы! Мы временно приостанавливаем свою работу», — сообщили представители кафе.

МЧС Пожары Тихорецкий район

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