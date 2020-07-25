В Керченском проливе затонула бронемашина

В Черном море у берегов Тамани 25 июля затонула бронемашина с экипажем из колонны участников патриотической акции

21 июля Межрегиональная общественная организация «Военно-техническое общество» сообщила на своем сайте , что 24 и 25 июля состоится акция «Керченский десант "Дорога мужества"». Бронированные автомобили должны были стартовать в Тамани, преодолеть 15 км через Керченский пролив и финишировать в Керчи. Сообщалось, что в форсировании пролива примут участие глава Тамани Михаил Погиба и глава Керчи Сергей Бороздин.

Утром 25 июля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что во время акции в 5 км от берега затонул один бронеавтомобиль — БРДМ-2.

Организаторы акции уточнили, что затонул бронеавтомобиль, который шел первым в колонне.

«БРДМ-2 вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены — он оказался сильнее, чем мы ожидали», — привел «Крыминформ» слова пресс-секретаря «Военно-технического общества» Андрея Коннова.