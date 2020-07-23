Пропавший в Краснодаре машинист трамвая нашелся в больнице

Сообщение о пропаже 26-летнего Дениса Шамича появилось накануне в краснодарских пабликах. В посте говорилось, что молодой человек не выходит на работу, на звонки не отвечает. Дома дверь также никто не открывает. Мужчину начал разыскивает его коллега из КТТУ.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что 23 июля в полицию обратилась жительница Белореченска. Она рассказала, что ее сын четыре дня не выходит на связь. Полиция начала поиски. Известно, что молодой человек работает машинистом в трамвайном депо и с 19 числа не выходит на работу.

Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко в 17:10 сообщил порталу Юга.ру, что исчезнувший найден.

«Он находится в больнице на стационарном лечении», — уточнил Коноваленко.