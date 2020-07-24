В Доме культуры станицы Старокорсунской под Краснодаром сделают капремонт
В Краснодаре до конца 2020 года начнут ремонт Дома культуры станицы Старокорсунской
Изначально Дом культуры принадлежал колхозу имени Ленина. В 2003 году он перешел в муниципальную собственность, а с 2013-го его начали ремонтировать — обновили почти все помещения, инженерные коммуникации и фасад. В 2019 году там установили систему видеонаблюдения (17 камер) и большой светодиодный экран в зрительном зале.
До конца 2020 года в Доме культуры начнут капитальный ремонт санитарно-гигиенических комнат, пожарного резервуара. Также там установят новое ограждение, сообщили 24 июля в пресс-службе администрации Краснодара.
«Что касается ДК станицы Старокорсунской, сегодня первоочередная задача — привести в порядок уже существующие помещения, а после будем прицеливаться на их расширение, при возможности построим здесь еще один корпус», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.
Сельский дом культуры в станице построили и открыли в 1969 году. В здании есть классы хореографии, эстрадного вокала, хорового пения, инструментального творчества, музейный отдел, костюмерная, библиотека, методический кабинет и зрительный зал на 406 мест.
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