В Геленджике с контактной выставки забрали 44 собаки

В Геленджике во время мониторинга на побережье в июле изъяли собак и обезьян

Полицейские, сотрудники Россельхознадзора, ветуправления и администрации курорта провели рейд по точкам, где эксплуатируют животных. Комиссия прошла по набережной и нашла в парке аттракционов палатку с 44 собаками.

«В душной палатке, нагретой палящим солнцем, страдали от жары 44 собаки, которые должны ежедневно развлекать отдыхающих на контактной выставке. Ветеринары говорят, что после такой работы животные испытывают огромный стресс, некоторые даже погибают», — сообщили 23 июля в пресс-службе администрации Геленджика.

Во время рейдов животных проверяют сканером на наличие чипов, требуют у владельца справки и затем отвозят в ветеринарию, где врач устанавливает наличие признаков жестокого обращения с животными. Если необходимо, животное могут забрать у владельца.

Напомним, за 2020 год полицейские Геленджика забрали шесть попугаев и четыре обезьяны, составили 25 протоколов. В прошлом году их было более 80.