В Адыгее за пять лет планируют снести 29 ветхих жилых домов

Более 400 человек за пять лет планируют переселить из ветхого жилья в Адыгее

В республике уже составили реестр жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. В него вошло 29 аварийных домов в Майкопе, Кошехабльском, Тахтамукайском и Майкопском районах. Общая площадь ветхого фонда составляет 7,82 тыс. кв. метров, рассказали в минстрое Адыгеи.

Власти республики планируют получить финансовую поддержку фонда ЖКХ в сумме 239,9 млн рублей, в том числе в 2019 году — 17,294 млн рублей. Эти деньги нужны для переселения 425 человек.

Финансирование предусмотрено из средств фонда ЖКХ и средств бюджета Республики Адыгея. Сейчас разрабатывается республиканская программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что переселение людей из аварийного жилищного фонда станет одним из инструментов развития жилищного строительства и обеспечения граждан доступным жильем.

Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» реализуется с 2011 года. С 2013 по 2017 год в Адыгее построили восемь многоквартирных домов, в которые заселились 464 семьи, или более 1,3 тыс. человек.