В Краснодарском крае отметят День работника торговли

В конце марта эпидемиологическая обстановка потребовала от краснодарских продовольственных магазинов быстрой адаптации: дезинфекция всех помещений не реже, чем раз в три часа, обработка всех поверхностей, включая ручки корзин и тележек, измерение температуры всем сотрудникам в начале смены, закупка масок и перчаток для персонала и покупателей.

Для краснодарского бизнеса трафик упал практически на 50%. Товарооборот в январе-мае 2020 года сократился на 8% по сравнению с показателями прошлого года. Доля продаж товаров на рынках в этот период упала с 9% до 5,9%. По прогнозам экспертов, постепенный выход на докризисные показатели в регионе начнется с июля.

С трудностями также столкнулась торговля продовольственными товарами. Новые требования санитарной безопасности, сокращение покупательной способности, апрельское и майское сокращение трафика — все это потребовало от ритейла инвестиций.

«Коронавирус стал настоящей встряской для бизнеса по всей стране. И в этом году, отмечая профессиональный праздник — День торговли, мы точно можем сказать, что у нас есть реальный повод для гордости. После фактически полной приостановки деятельности непродовольственного ритейла в течение трех месяцев и существенных ограничений в работе продовольственной розницы по всей стране, сегодня торговля постепенно выходит на докризисные показатели. Я хотел бы поздравить всех работников торговли с профессиональным праздником и поблагодарить за тяжелый, но очень нужный каждому из нас труд», — подчеркнул председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Крупнейшие торговые сети с начала распространения коронавирусной инфекции закупили более 150 млн масок и перчаток, чтобы обеспечить ими сотрудников и гостей магазинов. По оборотам розничной торговли Кубань уже на протяжении долгого времени остается лидером в ЮФО, в Краснодарском крае оборот розничной торговли составляет более 40% от общего товарооборота округа. На отрасль здесь приходится самый высокий показатель в валовом региональном продукте — более 17%. 25 июля работники сферы торговли, которые трудятся на Кубани, отметят профессиональный праздник.