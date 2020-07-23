В России на кальяны и вейпы теперь будет распространяться антитабачное законодательство

Краснодарский край, Вся Россия

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Госдума РФ в июле приняла закон, который запрещает курить кальяны и вейпы в общественных местах

В июле 2019 года правительство России одобрило включение электронных сигарет и кальянов в антитабачный закон.

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Накануне Госдума в окончательном чтении приняла закон, который приравнял электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака к табачным изделиям, пишет RT. Теперь их нельзя будет курить в общественных местах и коммунальных квартирах. К первым относятся рынки, торговые центы, офисы, кафе и рестораны, здания вокзалов и аэропортов. При этом можно будет курить на летних верандах кафе.

Штраф за нарушение закона варьируется от 500 до 1,5 тыс. рублей. 

Госдума РФ Закон Табак

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