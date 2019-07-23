Правительство России поддержало запрет электронных сигарет и кальянов
Правительство России одобрило включение электронных сигарет и кальянов в антитабачный закон
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Правительство поддержало введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий. Об этом говорится в сообщении правительства, пишет RT.
При этом планируется усилить административную ответственность индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением закона в этой сфере.
Как сообщали Юга.ру, в июле во рту 23-летнего молодого человека в момент затяжки взорвалась электронная сигарета. Врачи зашили рану.
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