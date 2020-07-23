В Адыгее водитель иномарки погиб в ДТП с комбайном

В Гиагинском районе Адыгеи 22 июля произошло ДТП, в результате которого погиб 71-летний мужчина

Житель Майкопа был за рулем автомобиля Hyundai. Во время движения ему стало плохо, он потерял управление и врезался в двигающийся впереди зерноуборочный комбайн, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Мужчина скончался на месте до прибытия медиков. Проводится проверка.

Напомним, ночью 21 июля в Калининском районе произошла автомобильная авария, в которой погибла женщина, а два подростка получили травмы.