В Адыгее водитель иномарки погиб в ДТП с комбайном

Адыгея

Распечатать

В Гиагинском районе Адыгеи 22 июля произошло ДТП, в результате которого погиб 71-летний мужчина

Житель Майкопа был за рулем автомобиля Hyundai. Во время движения ему стало плохо, он потерял управление и врезался в двигающийся впереди зерноуборочный комбайн, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Мужчина скончался на месте до прибытия медиков. Проводится проверка.

Напомним, ночью 21 июля в Калининском районе произошла автомобильная авария, в которой погибла женщина, а два подростка получили травмы.

ДТП Майкоп смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее водитель иномарки погиб в ДТП с комбайном
«Лиза Алерт» сообщил, что в 2020 году на пляжах Кубани стало теряться больше детей
Адыгейские ученые на примере республики и Кубани изучат взаимодействие власти и общества в условиях пандемии
В Краснодаре на сэкономленные деньги отремонтировали две дороги
В Новороссийске оштрафовали мужчину за содержание леопарда в вольере частного дома
Бывшему председателю Щербиновского райсуда дали 5,5 лет тюрьмы за взятку

Лента новостей

Реклама на портале