В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами записали видеообращение к президенту с просьбой прекратить арест их машин

В Краснодаре около приемной президента России владельцы автомобилей с армянскими номерами 22 июля записали видеообращение к главе государства с просьбой прекратить арест их машин

В начале июля в России началась массовая проверка автомобилей с иностранными номерами. В основном инспекторы проверяли машины с армянскими номерами. На сайте change.org 13 июля автомобилисты создали петицию к президенту Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также к ряду руководителей российских ведомств с просьбой разобраться. К моменту публикации новости петицию подписали 4 тыс. 114 людей.

Редактор раздела Авто Юга.ру Евгений Мельченко разобрался в ситуации и объяснил , почему в России начали арестовывать машины с армянскими номерами.

Массовые проверки автомобилей с иностранными номерами начали проводить и на Кубани. По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирины Заватской, целью проверок является выявление водителей с автомобилями из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не вставших на учет в России.

На сайте Госавтоинспекции РФ 20 июля объяснили , что в соответствии с действующим законодательством владелец транспортного средства, зарегистрированного в странах ЕАЭС, обязан зарегистрировать его в течение 10 дней со дня ввоза на территорию России на срок более одного года, либо при покупке автомобиля, если он ранее не состоял на госучете. При отсутствии такой регистрации граждан могут оштрафовать на 500-800 рублей, при повторном нарушении грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав сроком до трех месяцев.

Однако 21 июля в Краснодаре у здания краевого ГИБДД собрались десятки автомобилистов. Они были возмущены тем, что сотрудники ГИБДД стали отправлять на штрафстоянки их машины с иностранными номерами, сообщил телеканал «Кубань 24» .

На следующий день, 22 июля, владельцы автомобилей с армянскими номерами собрались около приемной президента в Краснодаре, сообщил паблик «Типичный Краснодар». Они записали видеообращение к президенту, в котором сообщили, что в последние года в Россию было ввезено около 300 тыс. автомобилей из Армении, при этом на границе каких-либо мероприятий по декларированию или растаможке машин не проводилось. Однако органы ГИДД сейчас массовой изымают такие автомобили.

«У граждан, соответственно, возникает вопрос, почему Таможенная служба не проводила ранее мероприятий по растаможке автомобилей, по оформлению временного ввоза (машин в Россию)? Сегодня постановка на учет этих автомобилей физически не возможна, потому что данные транспортные средства не проходили какого-либо таможенного декларирования», — объяснет в видео мужчина.