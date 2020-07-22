В лесу Сочи заблудилась 95-летняя пенсионерка
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Сочи 21 июля в микрорайоне Малый Ахун спасатели отправились на поиски пропавшей пожилой женщины
Об исчезновении 95-летней пенсионерки стало известно вечером 21 июля. К спасателям обратилась ее дочь и рассказала, что соседи видели, как мать вышла из дома и направилась в лес. На поиски пропавшей отправились спасатели и три кинологических расчета.
«Пожилую женщину нашли в заброшенной котельной. Она отделалась царапинами», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спецаилисты оказали потерпевшей первую помощь, транспортировали ее на мягких носилках к дому и вызвали скорую помощь, сообщили в инстаграме ведомства.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в горах Сочи потерялся трехлетний мальчик. Его нашли.