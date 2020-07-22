В лесу Сочи заблудилась 95-летняя пенсионерка

Спецаилисты оказали потерпевшей первую помощь, транспортировали ее на мягких носилках к дому и вызвали скорую помощь, сообщили в инстаграме ведомства.

Об исчезновении 95-летней пенсионерки стало известно вечером 21 июля. К спасателям обратилась ее дочь и рассказала, что соседи видели, как мать вышла из дома и направилась в лес. На поиски пропавшей отправились спасатели и три кинологических расчета.

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