Под Анапой перевернулся УАЗ с пассажирами

Краснодарский край

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В пригороде Анапы 20 июля перевернулся автомобиль УАЗ с туристами

Инцидент произошел вечером 20 июля на дороге между селом Варваровка и поселком Рассвет и попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как УАЗ, переделанный под джип, движется на большой скорости со стоящими пассажирами, и в результате заноса авомобиль переворачивается на обочину.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края, за рулем автомобиля находился 24-летний водитель. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Прибывший наряд ДПС обнаружил на месте только водителя.

Позже инспекторы установили, что водитель перевозил пассажиров с нарушением правил дорожного движения. Были вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей) и ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

За изменение конструкции автомобиля водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена), решается вопрос об аннулировали регистрации автомобиля.

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В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю отметили, что за последние две недели на Кубани был составлен 1 тыс. 61 административный протокол по незаконному джиппингу.

Анапа ГИБДД ДТП Курорты и туризм Происшествия

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