В Адыгее открыли дома культуры, библиотеки и музеи

В Адыгее в середине июля возобновили работу в штатном режиме музеи, дома культуры и библиотеки, которые были закрыты из-за коронавируса

Министерство культуры Адыгеи рекомендовало возобновить работу в штатном режиме музеям, домам культуры, библиотекам и внедрить временные правила их посещения до окончательного выхода из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. К 21 июля практически все учреждения культуры открылись для посетителей, сообщили порталу Юга.ру в минкульте Адыгеи.

В министерстве уточнили, что в регионе действует восемь музеев и филиалов. При этом Национальный музей Адыгеи работает, но не открыт для посетителей из-за капитального ремонта. Северокавказский филиал Государственного музея Востока откроется 23 июля, однако посещение будет возможно только по предварительной записи по телефону 8 (8772) 52-79-53. Кроме того, установлено ограничение по числу посетителей выставки — не более пяти человек. Также во всех учреждениях культуры необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, глава Адыгеи 9 июля подписал указ о переходе на третий этап снятия ограничительных мер по коронавирусу. Согласно документу, с 10 июля в республике возобновили работу все предприятия торговли и сферы услуг, досуговые заведения, детские игровые комнаты, кинотеатры, в том числе расположенные в торговых центрах.