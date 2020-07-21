В Адыгее хотят изменить закон, чтобы предоставлять гражданам бесплатную юридическую помощь

Адвокатская палата Адыгеи предложила расширить категории граждан и дел, по которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь в период пандемии коронавируса

С этой целью планируется внести уточнение в действующее региональное законодательство, нормативные акты и создать возможность предоставления бесплатной юрпомощи в экстренных случаях, связанных с распространением болезней, которые представляют опасность для людей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 июля поддержал эту инициативу.

«Адвокатская палата Адыгеи принимает деятельное участие в общественных и социально-экономических процессах республики. Сегодня в связи с пандемией жизнь требует от нас новых подходов, прежде всего, они должны быть направлены на поддержку наших жителей. Сейчас для многих бесплатная юридическая помощь — как спасательный круг», — подчеркнул Кумпилов.

По вопросам оказания бесплатной юридической помощи в республике открыт телефон горячей линии — 8 (8772) 521-521. Еще одна горячая линия — 8-800-201-24-22 — создана для консультаций, связанных с реализацией ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса.

«Требования к качеству предоставления бесплатной юридической помощи такие же, как и к работе на договорной основе», — отметил председатель Адвокатской палаты Адыгеи Алий Мамий.