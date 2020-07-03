В Сочи мужчина сорвался со скалы и разбился
В Сочи в русле реки Аше 2 июля нашли труп мужчины
Инцидент произошел недалеко от села Шхафит, в Лазаревском районе. Местные жители сообщили, что в русле реки Аше заметили тело мужчины. По предварительной информации, турист сорвался с каменного выступа Белых скал.
Как сообщили в инстаграме МКУ «Служба спасения города Сочи», дежурные спасатели и бригада скорой помощи обнаружили в реке мужчину без признаков жизни, после чего вытащили тело из воды.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что личность погибшего установлена. Им оказался 35-летний местный житель. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
В Сочи в курортный сезон происходит немало трагических случаев, связанных с экстремальным отдыхом. Так, например, в конце июня двое детей получили травмы на экомаршрутах.
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