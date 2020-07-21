Власти Краснодара попросили горожан не выходить из дома из-за дождя

В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что сегодня в городе пройдут сильные ливни с грозой и местами с градом. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Жителей краевой столицы попросили по возможности ограничить передвижение по городу, чтобы избежать происшествий.

«Вечером 20 июля мы получили штормовое предупреждение о надвигающихся осадках. Все службы были приведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в течение дня мы ожидаем сильные осадки, шквалистый ветер и местами град. Все городские службы будут задействованы в полном объеме», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.