Власти Краснодара попросили горожан не выходить из дома из-за дождя

Краснодарский край

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В Краснодаре 21 июля ожидаются сильные ливни с грозой и градом

В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что сегодня в городе пройдут сильные ливни с грозой и местами с градом. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Жителей краевой столицы попросили по возможности ограничить передвижение по городу, чтобы избежать происшествий.

«Вечером 20 июля мы получили штормовое предупреждение о надвигающихся осадках. Все службы были приведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в течение дня мы ожидаем сильные осадки, шквалистый ветер и местами град. Все городские службы будут задействованы в полном объеме», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.

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Сейчас на улицах работают 22 единицы водооткачивающей техники и 9 мотопомп. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

Напомним, накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде. Сегодня утром из-за прошедших ливней в городе снова перестали ходить трамваи и троллейбусы.

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