Двое детей получили травмы на экомаршрутах в Сочи

В Сочи за два дня спасатели транспортировали с экомаршрутов 3-летнего и 14-летнего травмированных детей

В Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России 29 июня в 12:15 сообщили о происшествии в Тисо-самшитовой роще. Там трехлетний мальчик упал на тропе и, по предварительной информации, сломал руку. Спасатели оказали ребенку доврачебную помощь и транспортировали его к машине скорой помощи.

Другой похожий случай произошнл за день до этого в 10:50. Диспетчер службы «112» сообщил, что в ущелье Ахцу в районе водопада Пасть дракона 14-летний подросток из Южно-Сахалинска получил травму. Мальчик поскользнулся на мокрых камнях и сломал ключицу.

Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России на носилках транспортировали туриста по лесной тропе к автомобилю скорой.

Как писали Юга.ру, в июне в Сочи мальчик застрял в решетке ливневки.