Прокуратура Кубани проверит апшеронский «Водоканал» после попытки купить Cadillac

Напомним, 8июля ОАО «Водоканал Апшеронского района» разместило на сайте госзакупок информацию о приобретении машины Cadillac XT5 за 5 млн рублей. Когда на это обратили внимание, представители компании в телефонном разговоре объяснили порталу Юга.ру, что сотрудницы отдела госзакупок ошиблись: они покупали экскаватор Terex 825, но заполнили еще одну анкету на Cadillac.

Позже версия немного изменилась: якобы в лизинговой компании по просьбе партнеров сделали расчеты на покупку автомобиля Cadillac, а на сайт госзакупок этот документ загрузили случайно. В «Водоканале» заверили, что уже обратились в госзакупки, чтобы убрать заявку с сайта.