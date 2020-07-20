Прокуратура Кубани проверит апшеронский «Водоканал» после попытки купить Cadillac

Краснодарский край

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Прокуратура Краснодарского края рассказала, что организовала проверку в отношении «Водоканала» Апшеронского района

Напомним, 8июля ОАО «Водоканал Апшеронского района» разместило на сайте госзакупок информацию о приобретении машины Cadillac XT5 за 5 млн рублей. Когда на это обратили внимание, представители компании в телефонном разговоре объяснили порталу Юга.ру, что сотрудницы отдела госзакупок ошиблись: они покупали экскаватор Terex 825, но заполнили еще одну анкету на Cadillac.

Позже версия немного изменилась: якобы в лизинговой компании по просьбе партнеров сделали расчеты на покупку автомобиля Cadillac, а на сайт госзакупок этот документ загрузили случайно. В «Водоканале» заверили, что уже обратились в госзакупки, чтобы убрать заявку с сайта.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края порталу Юга.ру 20 июля сообщили, что после публикаций в СМИ ведомство инициировало проверку. Ее результаты станут известны через 30 дней.

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