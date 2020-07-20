В Майкопе открыли детсады

Адыгея

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В Адыгее с 20 июля все дошкольные образовательные учреждения возобновили свою работу в привычном режиме

В пресс-службе мэрии города сообщили, что детей будут принимать в группы при наличии справки о благополучном эпидокружении. У всех входящих в здание будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Если у ребенка заметят признаки ОРВИ, родителей попросят вернуться домой и вызвать врача. Не разрешат работать и сотрудникам с симптомами заболевания.

«Работа дошкольных групп будет составлена таким образом, чтобы исключить общение воспитанников из разных групп, в том числе на прогулке. Также исключено проведение массовых мероприятий и объединение воспитанников из разных групп в одну», — отметили в пресс-службе администрации города.

В министерстве образования и науки Адыгеи добавили, что Майкоп первым из муниципальных образований республики полностью открыл детские сады. Решение об их открытии принимает каждый муниципалитет самостоятельно, исходя из эпидобстановки, добавили в региональном оперативном штабе.

Дети Детские сады Коронавирус

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