В Майкопе открыли детсады

В Адыгее с 20 июля все дошкольные образовательные учреждения возобновили свою работу в привычном режиме

В пресс-службе мэрии города сообщили, что детей будут принимать в группы при наличии справки о благополучном эпидокружении. У всех входящих в здание будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Если у ребенка заметят признаки ОРВИ, родителей попросят вернуться домой и вызвать врача. Не разрешат работать и сотрудникам с симптомами заболевания.

«Работа дошкольных групп будет составлена таким образом, чтобы исключить общение воспитанников из разных групп, в том числе на прогулке. Также исключено проведение массовых мероприятий и объединение воспитанников из разных групп в одну», — отметили в пресс-службе администрации города.

В министерстве образования и науки Адыгеи добавили, что Майкоп первым из муниципальных образований республики полностью открыл детские сады. Решение об их открытии принимает каждый муниципалитет самостоятельно, исходя из эпидобстановки, добавили в региональном оперативном штабе.