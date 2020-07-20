В Сочи и Туапсинском районе умерли пациенты с коронавирусом

Оперштаб Кубани 19 июля рассказал подробности гибели двух человек с коронавирусом

Напомним, всего в Краснодарском крае за время пандемии 7 тыс. 190 человек заразились COVID-19, из них 96 умерли и 6 тыс. 129 выздоровели. За последние сутки скончались двое жителей региона.

Оперштаб Кубани уточнил, что умерла 68-летняя жительница Сочи, которая заболела 11 июня. Ее госпитализировали в городскую больницу № 5 с внебольничной двусторонней пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ, однако пенсионерка скончалась.