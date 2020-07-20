В Сочи и Туапсинском районе умерли пациенты с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 19 июля рассказал подробности гибели двух человек с коронавирусом

Напомним, всего в Краснодарском крае за время пандемии 7 тыс. 190 человек заразились COVID-19, из них 96 умерли и 6 тыс. 129 выздоровели. За последние сутки скончались двое жителей региона.

Оперштаб Кубани уточнил, что умерла 68-летняя жительница Сочи, которая заболела 11 июня. Ее госпитализировали в городскую больницу № 5 с внебольничной двусторонней пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ, однако пенсионерка скончалась.

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Вторым погибшим пациентом с коронавирусом стал 81-летний житель Туапсинского района. В минздраве края уточнили, что у него был сахарный диабет.

Как писали Юга.ру, к 19 июля в России выявили 771 тыс. 546 случаев заражения коронавирусом. Из них 12 тыс. 342 случая закончились летальным исходом.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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