В Краснодарском крае зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли

Согласно данным от федерального оперативного штаба, всего за сутки в России зафиксировано 6 109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из них 24,8% не имели клинических проявлений. Выздоровел 3 481 человек, а летальным исходом закончилось заболевание для 95 пациентов.

Больше всего заболевших выявлено в Москве — 591 случай. Больше двухсот случаев зафиксировано в Свердловской области (245), Ханты-Мансийском АО (237) и Нижегородской области (218 случаев). В регионах юга России и республиках Северного Кавказа выявлено 470 случаев заражения COVID-19.

Ставропольский край — 123

Ростовская область — 103

Краснодарский край — 75

Республика Дагестан — 43

Карачаево-Черкесская Республика — 27

Республика Адыгея — 20

Кабардино-Балкарская Республика — 20

Республика Ингушетия — 19

Республика Северная Осетия — 16

Республика Крым — 12

Чеченская Республика — 11

Севастополь — 1

В Краснодарском крае за сутки выявили 75 случаев заражения. Выздоровел 51 пациент. Умерло 2 человека. Возраст пациентов от 3 месяцев до 90 лет. В Краснодаре выявлено 35 заболевших, по десять человек заболели в Белореченском и Кавказском районах, в Сочи — 7 человек, в Туапсинском районе — 5, в Динском — 2 и по одному заразившемуся в Крымском, Павловском, Ленинградском, Апшеронском и Тихорецком районах. На данный момент в крае проведено 509 022 исследования на наличие коронавирусной инфекции.