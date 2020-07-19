В Краснодарском крае зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае на сегодняшний день выявлено 7 190 случаев заболеваний COVID-19

Согласно данным от федерального оперативного штаба, всего за сутки в России зафиксировано 6 109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из них 24,8% не имели клинических проявлений. Выздоровел 3 481 человек, а летальным исходом закончилось заболевание для 95 пациентов.

Больше всего заболевших выявлено в Москве — 591 случай. Больше двухсот случаев зафиксировано в Свердловской области (245), Ханты-Мансийском АО (237) и Нижегородской области (218 случаев). В регионах юга России и республиках Северного Кавказа выявлено 470 случаев заражения COVID-19.

Ставропольский край — 123
Ростовская область — 103
Краснодарский край — 75
Республика Дагестан — 43
Карачаево-Черкесская Республика — 27
Республика Адыгея — 20
Кабардино-Балкарская Республика — 20
Республика Ингушетия — 19
Республика Северная Осетия — 16
Республика Крым — 12
Чеченская Республика — 11
Севастополь — 1

В Краснодарском крае за сутки выявили 75 случаев заражения. Выздоровел 51 пациент. Умерло 2 человека. Возраст пациентов от 3 месяцев до 90 лет. В Краснодаре выявлено 35 заболевших, по десять человек заболели в Белореченском и Кавказском районах, в Сочи — 7 человек, в Туапсинском районе — 5, в Динском — 2 и по одному заразившемуся в Крымском, Павловском, Ленинградском, Апшеронском и Тихорецком районах. На данный момент в крае проведено 509 022 исследования на наличие коронавирусной инфекции.

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Всего, по официальным данным, на 19 июля 2020 года в России выявлено 771 546 случаев заражения коронавирусом. Из них 12 342 случая закончились летальным исходом. Выздоровели 550 344 человека. В Краснодарском крае на сегодняшний день выявлено 7 190 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровело 6 129 человек. Умерло 96 человек.

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