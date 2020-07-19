Рамзан Кадыров потребовал подтверждения извинений от Владимира Зеленского

Чечня

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Глава Чечни хочет, чтобы президент Украины извинился перед ним за фотографию

Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины подтверждений своих ранее принесенных извинений.

В прошлом году студия «95 квартал» в эфире юмористического шоу «ЧистоNews» показала фотографию, где изображен глава Чечни плачущим после молитвы. Президент Украины Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону принес извинения людям, которых это фото могло каким-то образом оскорбить. На днях глава Чечни посмотрел этот видеоролик, и призвал украинского лидера извиниться конкретно перед ним.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?

Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили! Я сын погибшего отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа», — заявил Рамзан Кадыров на своем Telegram-канале. Также глава Чечни отметил, что в случае отказа Зеленского принести повторные извинения, он будет рассматривать конфликт, как свое личное дело.

Ранее Юга.ру рассказывали о негативном отношении Кадырова к бюджетникам, которые не подписались на канал ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях.

общество Рамзан Кадыров Украина

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