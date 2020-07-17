Глава Чечни накануне провел выездное совещание в селе Хой Веденского района. На нем Кадыров возмутился, как человек, у которого есть страница в инстаграме, может не подписаться на канал ЧГТРК «Грозный».

«Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают — он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал „Грозный“ в ютубе, ВКонтакте, в других социальных сетях, то это опасный для нас человек», — перевел слова Кадырова правозащитный центр «Мемориал».