«Они не товарищи нашему пути». Кадыров поругал бюджетников, которые не подписаны на ЧГТРК «Грозный»
Глава Чечни Раман Кадыров 16 июля возмутился, что не все бюджетники подписаны на ЧГТРК «Грозный»
Глава Чечни накануне провел выездное совещание в селе Хой Веденского района. На нем Кадыров возмутился, как человек, у которого есть страница в инстаграме, может не подписаться на канал ЧГТРК «Грозный».
«Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают — он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал „Грозный“ в ютубе, ВКонтакте, в других социальных сетях, то это опасный для нас человек», — перевел слова Кадырова правозащитный центр «Мемориал».
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Ранее глава региона поручил министру информации и печати Ахмеду Дудаеву встретиться с работниками бюджетной сферы, чтобы обсудить «меры противодействия попыткам извне дестабилизировать общественно-политическую ситуацию». Дудаев в начале июля провел совещания в ГИБДД, МВД, МЧС и Росгвардии республики. Там он возмутился, что бюджетники не отвечают на критику в соцсетях. Планируется, что подобные встречи пройдут со всеми сотрудниками бюджетных сфер.
«Критикуют правоохранительные органы. Якобы в Чечне есть пытки, людей бьют, люди напуганы. Все вы, наверное, слышали. В республике работают 16 тыс. сотрудников. У всех есть свои родственники, семьи. Но почему-то из этих 16 тыс. ни один не говорит: „Да, я сотрудник правоохранительных органов. Я здесь живу. Человек, командир, о котором вы говорите, я его знаю. Он хороший человек, у него нормальная семья. Он ради народа и республики готов отдать свою жизнь“. Почему так не говорят?», — возмутился Дудаев.
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