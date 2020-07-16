В Краснодаре обнаружили незаконную свалку люминесцентных ламп
В Прикубанском округе Краснодара в середине июля выявили несанкционированную свалку опасного мусора
Свалку люминесцентных ламп заметили жители города на улице Лаперуза и сообщили о случившемся в Единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара. Прибывшие на место сотрудники муниципальной службы спасения обнаружили вблизи лесополосы 858 люминесцентных ламп.
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Согласно решению городской думы № 52 от 22.08.2013 года «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар», подобные ртутьсодержащие отходы подлежат обязательной сдаче в специальные учреждения для дальнейшей утилизации. За неисполнение этого решения предусмотрен административный штраф.
Специалисты ликвидировали свалку с соблюдением мер безопасности, сообщили 15 июля в пресс-службе мэрии Краснодара. Лампы передали для дальнейшей утилизации в агентство «Ртутная безопасность».
«Район улицы имени Лаперуза находится на постоянном контроле в администрации. Там регулярно проходят рейды по выявлению несанкционированных свалок мусора», — уточнили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Здесь можно посмотреть карту размещения контейнеров для раздельного сбора вторсырья в Краснодаре.
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