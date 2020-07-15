В Туапсе студенты-экологи проинспектировали терминал по перевалке удобрений «ЕвроХим»

Туапсинский балкерный терминал компании «ЕвроХим» открыли для посещения после перерыва, связанного с карантином по коронавирусу

В середине июля предприятие проинспектировали студенты туапсинского гидрометеорологического техникума и молодежный актив района. Во время экскурсии они рассказали, что жителей Туапсе в первую очередь волнует вопрос экологической безопасности терминала, который расположен в центре города и специализируется на перевалке минеральных удобрений.

Знакомство с процессом погрузки и хранения удобрений, а также внедрением современных технологий в работу терминала позволит туапсинцам и гостям города получить полную картину работы всего комплекса и обеспечения мер по охране окружающей среды, написала 13 июля «Комсомольская Правда».

«Состояние морской воды в акватории вблизи терминала выглядит вполне удовлетворительно — никаких признаков цветения или других подозрительных пятен нет. Ну а главный показатель экологического благополучия — рыба, которую активно ловят туапсинские рыбаки с причала», — заметила студентка туапсинского гидрометеорологического техникума Алина Борщева.