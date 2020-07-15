В Туапсе студенты-экологи проинспектировали терминал компании «ЕвроХим» по перевалке удобрений
Туапсинский балкерный терминал компании «ЕвроХим» открыли для посещения после перерыва, связанного с карантином по коронавирусу
В середине июля предприятие проинспектировали студенты туапсинского гидрометеорологического техникума и молодежный актив района. Во время экскурсии они рассказали, что жителей Туапсе в первую очередь волнует вопрос экологической безопасности терминала, который расположен в центре города и специализируется на перевалке минеральных удобрений.
Знакомство с процессом погрузки и хранения удобрений, а также внедрением современных технологий в работу терминала позволит туапсинцам и гостям города получить полную картину работы всего комплекса и обеспечения мер по охране окружающей среды, написала 13 июля «Комсомольская Правда».
«Состояние морской воды в акватории вблизи терминала выглядит вполне удовлетворительно — никаких признаков цветения или других подозрительных пятен нет. Ну а главный показатель экологического благополучия — рыба, которую активно ловят туапсинские рыбаки с причала», — заметила студентка туапсинского гидрометеорологического техникума Алина Борщева.
Как сказала специалист центра управления погрузкой терминала Валерия Каневец, несмотря на большой объем погрузки — в стуки это 50-60 вагонов, то есть порядка 8-10 тонн удобрений — весь процесс автоматизирован и отражен на мониторах, то есть отслеживается каждый уровень прохождения груза. Автоматизация работы дает возможность исключить многие причины возникновения аварийной ситуации, в том числе и человеческий фактор.
В качестве примера самого современного и экологически безопасного производства такого типа в Европе Туапсинский балкерный терминал привел и заместитель промышленности и торговли России Михаил Иванов, выступая на июльском пленарном заседании Госдумы РФ. Тогда нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который разрешает хранить удобрения в морских портах, в том числе в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года.
«Туапсинский балкерный терминал продемонстрировал нам современный подход к производственному процессу на всех уровнях — от хранения до погрузки. Полная автоматизация, контроль, безусловно, делает работу предприятия достаточно безопасной в плане сохранения окружающей среды. На территории самого терминала цветут розы, морская вода и воздух чистые. Но самое главное, позиция предприятия, ориентированная на открытость для туапсинцев, вселяет уважение и доверие», — отметил начальник управления по работе с молодежью Туапсинского района Степан Кундиров.
В пресс-службе компании «ЕвроХим» отметили, что Туапсинский балкерный терминал регулярно проводит экскурсии для общественности и студентов, чтобы сделать свою работу прозрачной для всех.