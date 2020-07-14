Коронавирус выявили еще у 62 жителей Кубани, больше половины из них — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 14 июля коронавирус дигностировали у 6 тыс. 847 человек

В России за сутки выявили 6 тыс. 248 новых случаев заболевания COVID-19 . Выздоровели 8 тыс. 804 человека, зарегистрировано 175 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

На юге страны и Северном Кавказе за минувшие сутки число инцифированных коронавирусом увеличилось на 389 человек: 99 — в Ростовской области, 64 — в Ставропольском крае, 62 — в Краснодарском крае, 46 — в Дагестане, 41 — в Кабардино-Балкарии, 19 — в Карачаево-Черкесии, 17 — в Адыгее, 15 — в Северной Осетии, 10 — в Ингушетии, 9 — в Чечне, 7 — в Крыму, 1 — в Севастополе.