Коронавирус выявили еще у 62 жителей Кубани, больше половины из них — в Краснодаре

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 14 июля коронавирус дигностировали у 6 тыс. 847 человек

В России за сутки выявили 6 тыс. 248 новых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 8 тыс. 804 человека, зарегистрировано 175 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

На юге страны и Северном Кавказе за минувшие сутки число инцифированных коронавирусом увеличилось на 389 человек: 99 — в Ростовской области, 64 — в Ставропольском крае, 62 — в Краснодарском крае, 46 — в Дагестане, 41 — в Кабардино-Балкарии, 19 — в Карачаево-Черкесии, 17 — в Адыгее, 15 — в Северной Осетии, 10 — в Ингушетии, 9 — в Чечне, 7 — в Крыму, 1 — в Севастополе.

В России с начала пандемии зарегистрировали 739 тыс. 947 случаев инфицирования, пишет RT. Выздоровели 512 тыс. 825 человек, умерли 11 тыс. 614 больных.

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В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 подтвердили у 62 человек. Выздоровели 55 заболевших, новых смертельных исходов не зафиксировано.

Краевой оперштаб 14 июля рассказал о том, где выявили новые случаи:

  • 36 — в Краснодаре, в том числе двое детей девяти месяцев и двух лет;
  • 12 — в Сочи;
  • 10 — в Армавире;
  • по 1 — в Отрадненском, Новокубанском, Мостовском районах и в Анапе.

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Всего в регионе коронавирус подтвердили у 6 тыс. 847 человек. Из них выписали 5 тыс. 754 пациента, еще 88 больных скончались.

«15 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента — на ЭКМО в ККБ № 1», — добавили в краевом минздраве.

Под медицинским наблюдением сейчас 3 тыс. 147 человек. 33 приезжих размещены в обсерваторах.

Армавир Коронавирус Краснодар Сочи

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