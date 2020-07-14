В России с 15 июля отменят обязательную самоизоляцию для въезжающих в страну

Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Согласно документу, прибывающим иностранцам больше не придется сидеть на двухнедельной изоляции. Будет достаточно показать справку на английском либо русском языке об отрицательном тесте на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до приезда. Если такой справки нет, сдать тест можно будет в течение первых трех дней. В случае положительного результат документ предписывает изолировать себя по месту пребывания.

Прибывающим россиянам можно будет сдать тест на COVID-19 в течение трех дней с момента приезда, пишет RT. Документ вступает в силу с 15 июля.