На Кубани МЧС предупредило о сильной жаре

По данным северо-кавказского гидрометцентра, 12 июля в северных, северо-восточных районах Краснодарского края ожидается сильная жара до 39 °C.

В регионе прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров, возникновением лесных пожаров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали не разводить костер возле сухой травы и поваленных деревьев. Его можно делать только на открытых площадках, окруженных минерализованной полосой. Позже костер надо залить водой или засыпать.

Кроме того, необходимо сообщать о начинающихся пожарах в лесу по телефону 101. Также необходимо носить светлую воздухопроницаемую одежду и избегать повышенной температуры. При тепловом поражении необходимо уйти в тень, принять душ и выпить много воды.



В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8(861) 268-64-40 (Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).