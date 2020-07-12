В Горячем Ключе потерялась трехлетняя девочка, но ее нашли

Сегодня в полицию города пришла пожилая женщина и рассказала, что около 12:00 со двора частного дома на улице Новосельской пропала ее трехлетняя внучка Алиса. На ребенке были розовые сандали, голубая майка и сиреневые трусы.

На место отправили оперативных сотрудников, создали несколько поисковых групп из полицейских и кинологов. Позже девочку нашли на одной из улиц в полутора километрах от дома. Ее доставили домой, угрозы жизни и здоровью нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что полицейским помогали местные жители и волонтеры.