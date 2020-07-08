Передвижные электротехнические лаборатории и техперсонал компании «Россети Кубань» прибыли накануне вечером в Юбилейный микрорайон Краснодара для помощи специалистам «НЭСК-электросети», которые ведут аварийно-восстановительные работы на кабельных линиях. В случае необходимости «Россети Кубань» заявили о готовности дать коллегам дополнительные аварийные бригады и спецтехнику.

Современные передвижные лаборатории — комплексы, которые позволяют диагностировать и выявлять технарушения на кабельных линиях под землей. Спецкомплекс (лаборатория) оборудован по передовым технологиям и может максимально точно определить поломку в кабеле без разрушения его защитного слоя. Для оперативного диагностирования используются специальные программы. Такие технологии ускоряют ликвидацию неполадок.