«Россети Кубань» направили 12 бригад в помощь «НЭСК-электросети» для восстановления энергоснабжения в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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8 июля «Россети Кубань» направили на помощь 52 сотрудника, 14 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 1840 кВт и три передвижные электротехнические лаборатории

Передвижные электротехнические лаборатории и техперсонал компании «Россети Кубань» прибыли накануне вечером в Юбилейный микрорайон Краснодара для помощи специалистам «НЭСК-электросети», которые ведут аварийно-восстановительные работы на кабельных линиях. В случае необходимости «Россети Кубань» заявили о готовности дать коллегам дополнительные аварийные бригады и спецтехнику.

Современные передвижные лаборатории — комплексы, которые позволяют диагностировать и выявлять технарушения на кабельных линиях под землей. Спецкомплекс (лаборатория) оборудован по передовым технологиям и может максимально точно определить поломку в кабеле без разрушения его защитного слоя. Для оперативного диагностирования используются специальные программы. Такие технологии ускоряют ликвидацию неполадок.

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Напомним, из-за высокой температуры воздуха на Кубани существенно выросла нагрузка на энергооборудование территориальной сетевой организации «НЭСК-электросети». Это привело к технологическим нарушениям. Сегодня на Кубани насчитывается более 50 территориальных сетевых компаний, каждая из которых несет всю полноту ответственности за обеспечение надежного энергоснабжения своих потребителей.

В свою очередь компания «Россети Кубань», отвечающая за работу основной распределительной сети (высоковольтные подстанции и ЛЭП), переведена в режим повышенной готовности. Энергетики ведут усиленный контроль за обеспечением стабильной работы энергокомплекса Краснодарского края и Республики Адыгея. 392 аварийно-восстановительные бригады компании в составе 1792 человек и более 700 единиц техники готовы к реагированию на нештатные ситуации.

Кубаньэнерго Происшествия Энергетика

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