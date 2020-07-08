В Сочи нашли в пещере редкого краснокнижного слизня
В Сочинском национальном парке 7 июля сообщили, что в одной из пещер обнаружили редкого моллюска
В июне при осмотре Первомайской пещеры в Хостинском районе ученые нацпарка обнаружили редкого пещерного слизня — троглолестес Соколова.
Слизняк-хищник молочно-белого цвета с большой мантией питается мелкими пещерными червями. Он занесен в Красную книгу Краснодарского края. Ранее считалось, что троглолестес Соколова обитает только в Воронцовской пещере.
Пещера Первомайская в длину составляет 150 метров и располагается в Навалишинском каньоне на реке Восточная Хоста. В пещере устроена небольшая плотина, благодаря которой у подножия главного сталагната (колонноподобное образование, возникающее при соединении сталактитов и сталагмитов) скапливается вода. Это создает благоприятный микроклимат для обитания редчайшего моллюска, посчитали специалисты.
«Троглолестес Соколова настолько приспособился к жизни во мраке пещер, что практически лишился глаз и полностью потерял пигментацию тела», — рассказали в пресс-службе Сочинского Нацпарка.
Как писали Юга.ру, в августе 2019 года ученые Кавказского заповедника заявили о возможном открытии нового вида членистоногих — диплопода.
Читайте также
В Краснодаре без электричества все еще остаются 3,9 тыс. человек
Свет вернули в Юбилейный и Музыкальный микрорайоны
Самый жаркий период на Кубани начнется с конца июля
МЧС посоветовало, как пережить высокие температуры