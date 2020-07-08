В Сочи нашли в пещере редкого краснокнижного слизня

В Сочинском национальном парке 7 июля сообщили, что в одной из пещер обнаружили редкого моллюска

В июне при осмотре Первомайской пещеры в Хостинском районе ученые нацпарка обнаружили редкого пещерного слизня — троглолестес Соколова.

Слизняк-хищник молочно-белого цвета с большой мантией питается мелкими пещерными червями. Он занесен в Красную книгу Краснодарского края. Ранее считалось, что троглолестес Соколова обитает только в Воронцовской пещере.

Пещера Первомайская в длину составляет 150 метров и располагается в Навалишинском каньоне на реке Восточная Хоста. В пещере устроена небольшая плотина, благодаря которой у подножия главного сталагната (колонноподобное образование, возникающее при соединении сталактитов и сталагмитов) скапливается вода. Это создает благоприятный микроклимат для обитания редчайшего моллюска, посчитали специалисты.

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«Троглолестес Соколова настолько приспособился к жизни во мраке пещер, что практически лишился глаз и полностью потерял пигментацию тела», — рассказали в пресс-службе Сочинского Нацпарка.