На Кавказе обнаружили необычных многоножек. Ученые подозревают, что это новый вид

Краснодарский край

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Ученые Кавказского заповедника в августе заявили о возможном открытии нового вида членистоногих — диплопода

Это представители класса двупарноногих многоножек, которых относят к одним из самых крупных классов наземных членистоногих. Вид имеет темную окраску, размер — 8-10 мм.

«Предполагается, что собранные экземпляры являются новым для науки видом, однако в прошлых сборах попались только самки, а для более детального описания необходимы самцы», — рассказали в заповеднике.

Диплоподы были собраны в долине реки Белой недалеко от кордона Гузерипль в подстилке влажного широколиственного леса. Для выяснения возможного ареала обитания также обследовали долину реки Молчепы.

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Этим летом ученые провели повторные исследования, для этого на территории заповедника расставили ловушки для насекомых. Сейчас материал уже собран. На обработку, анализ и получение результатов потребуется примерно полгода.

Считается, что к настоящему моменту описано только 10-15% видов двупарноногих многоножек, тогда как прогнозируемый объем класса — около 80 тыс. видов и подвидов. Многие двупарноногие многоножки могут быть индикаторами в определении типов почв, что дает возможность решать вопросы зоологического, экологического, зоогеографического и эволюционного характера, объяснили в заповеднике.

Как сообщали Юга.ру, в июне ученые из Сочинского нацпарка открыли новый вид змеи.

Заповедники Насекомые Сочи

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