На Кавказе обнаружили необычных многоножек. Ученые подозревают, что это новый вид
Ученые Кавказского заповедника в августе заявили о возможном открытии нового вида членистоногих — диплопода
Это представители класса двупарноногих многоножек, которых относят к одним из самых крупных классов наземных членистоногих. Вид имеет темную окраску, размер — 8-10 мм.
«Предполагается, что собранные экземпляры являются новым для науки видом, однако в прошлых сборах попались только самки, а для более детального описания необходимы самцы», — рассказали в заповеднике.
Диплоподы были собраны в долине реки Белой недалеко от кордона Гузерипль в подстилке влажного широколиственного леса. Для выяснения возможного ареала обитания также обследовали долину реки Молчепы.
Этим летом ученые провели повторные исследования, для этого на территории заповедника расставили ловушки для насекомых. Сейчас материал уже собран. На обработку, анализ и получение результатов потребуется примерно полгода.
Считается, что к настоящему моменту описано только 10-15% видов двупарноногих многоножек, тогда как прогнозируемый объем класса — около 80 тыс. видов и подвидов. Многие двупарноногие многоножки могут быть индикаторами в определении типов почв, что дает возможность решать вопросы зоологического, экологического, зоогеографического и эволюционного характера, объяснили в заповеднике.
Как сообщали Юга.ру, в июне ученые из Сочинского нацпарка открыли новый вид змеи.
Читайте также
Василий Уткин — о неутешительном гимне Лиги чемпионов на стадионе «Краснодара»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.