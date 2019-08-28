На Кавказе обнаружили необычных многоножек. Ученые подозревают, что это новый вид

Это представители класса двупарноногих многоножек, которых относят к одним из самых крупных классов наземных членистоногих. Вид имеет темную окраску, размер — 8-10 мм.

«Предполагается, что собранные экземпляры являются новым для науки видом, однако в прошлых сборах попались только самки, а для более детального описания необходимы самцы», — рассказали в заповеднике.

Диплоподы были собраны в долине реки Белой недалеко от кордона Гузерипль в подстилке влажного широколиственного леса. Для выяснения возможного ареала обитания также обследовали долину реки Молчепы.