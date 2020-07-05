В Сочи умер мужчина с COVID-19

Краснодарский край

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В Краснодарском крае число летальных исходов среди больных с коронавирусом к 5 июля достигло 82

Утром федеральный оперштаб сообщил, что в России коронавирус за сутки выявили у 6 тыс. 736 человек, в том числе у 62 — в Краснодарском крае. За день зарегистрировали 134 смертей, один из них — на Кубани. В краевом оперативном штабе рассказали историю болезни этого пациента — 47-летнего жителя Сочи.

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Мужчина заболел 13 июня, его доставили в сочинскую городскую больницу № 5. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную тотальную пневмонию. Тест на коронавирус оказался положительным. 

У больного развился синдром полиорганной недостаточности. Состояние пациента ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату ИВЛ. Отмечается, что у его также были заболевания сердца, гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Эта смерть зараженного коронавирусом стала в Краснодарском крае 82-й. 

Коронавирус Медицина смерть Сочи

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