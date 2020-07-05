В Сочи умер мужчина с COVID-19

Утром федеральный оперштаб сообщил, что в России коронавирус за сутки выявили у 6 тыс. 736 человек, в том числе у 62 — в Краснодарском крае. За день зарегистрировали 134 смертей, один из них — на Кубани. В краевом оперативном штабе рассказали историю болезни этого пациента — 47-летнего жителя Сочи.