Банк «Центр-инвест» исчерпал лимит кредитов по ставке 2%

Менее чем за месяц банк «Центр-инвест» выдал 220 льготных кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 300 млн рублей

Кредиты предназначены для восстановления бизнеса пострадавших отраслей по ставке 2% годовых в рамках госпрограммы поддержки бизнеса. Ее особенностью является возможность полного списания суммы кредита — при сохранении не менее 90% штата, весь кредит и накопленные проценты будут списаны с 1 апреля 2021 года. При сохранении не менее 80% численности сотрудников будут списаны 50% кредита.

В рамках антикризисной программы правительства, направленной на поддержку предпринимателей и сохранение занятости, ВЭБ.РФ предоставил поручительство для обеспечения обязательств клиентов банка по возврату кредитов на восстановление деятельности в размере 85% одобренного лимита. Данное поручительство заключается с банками, которые соответствуют показателям надежности и устойчивости и активно участвуют в программах поддержки малого бизнеса.

Банк «Центр-инвест» участвует во всех программах поддержки бизнеса, предложенных правительством РФ. Помимо участия в госпрограммах, банк «Центр-инвест» предлагает и собственные меры поддержки бизнеса, предоставляя широкий перечень льгот и антикризисных программ, которые помогут предпринимателям не только сохранить свой бизнес, противостоять последствиям кризиса, но и продолжить работу по мере стабилизации ситуации.