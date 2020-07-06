На Кубани новым начальником краевого ГИБДД стал Николай Смоляков, прошлого отправил в отставку президент

5 июля стало известно, что руководителем ГИБДД Кубани назначен Николай Смоляков, занимавший до этого аналогичную должность в Белгородской области. Информация об этом появилась на портале ведомства.

Кто такой Николай Смоляков? Смоляков родился в 1972 году в Белгородской области. Служил в Германии, начинал работать младшим оперуполномоченным в уголовном розыске, затем — в патрульно-постовой службе. Позже Смоляков 10 лет прослужил в отряде полиции особого назначения.

Пробыл в спецназе 7 лет до 2002 года, ушел из-за тяжелого ранения. Закончил Белгородский юридический институт. В 2010 возглавил Управление ГИБДД УМВД России по Белгородской области, находился на этой должности до 2020 года.

Почему произошло назначение? Напомним, в мае СМИ и источник Юга.ру сообщили, что президент России Владимир Путин отправил в отставку прошлого руководителя, Александра Капустина. Следует отметить, что текст указа так и не опубликовали на сайте президента.

О причинах увольнения не сообщалось, однако известно, что в марте 2020 года Следственный комитет рассказал о задержании 11 полицейских, которые создали преступное сообщество на Кубани. По данным следствия, сотрудники ГИБДД в Успенском районе регулярно получали взятки на посту ДПС. Также за деньги они позволяли беспрепятственно проехать через стационарный пост машинам, которые незаконно перевозили товары и алкоголь. Среди задержанных был в том числе начальник оперативно-разыскного отдела (собственной безопасности) краевого МВД Дмитрий Фролов.