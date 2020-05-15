Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

Что случилось? Президент России Владимир Путин 13 мая подписал указ об освобождении от должности нескольких сотрудников федеральных госорганов. Среди них — глава управления ГИБДД ГУ МВД России на Кубани, генерал-майор Александр Капустин. Об этом «Коммерсанту» сообщили несколько источников из силовых органов, однако текст указа пока не опубликован на сайте президента. Информацию об увольнении Капустина порталу Юга.ру 15 мая также подтвердили источники в правоохранительных структурах региона.

За что могли уволить Капустина? О причинах увольнения не сообщается. Однако, как писали Юга.ру, в начале марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении семи полицейских за создание преступного сообщества на Кубани. По данным следствия, сотрудники ГИБДД в Успенском районе регулярно получали взятки на посту ДПС «Успенский». Также за деньги они обеспечивали беспрепятственный проезд через стационарный пост машин, которые незаконно перевозили товары и алкоголь.

6 марта в Следкоме сообщили о задержании еще четырех полицейских, которые участвовали в преступном сообществе. Среди них был также начальник оперативно-разыскного отдела (собственной безопасности) краевого МВД Дмитрий Фролов. В середине марта ведомство рассказало о задержании еще четырех соучастников — инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району.

Биография Капустина. Александру Капустину 56 лет. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в органах МВД, был заместителем начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2011 году его назначили на пост начальника управления ГИБДД в Краснодарском крае. В 2014-м Капустину присвоили звание генерал-майора полиции. Имеет медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудный знак «Участник боевых действий».