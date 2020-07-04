Жители Кубани смогут наблюдать парад планет

4 июля началось космическое явление, во время которого выстроятся в один ряд шесть планет Солнечной системы

При параде несколько планет выстраиваются в одну линию относительно Солнца, друг за другом. В параде, который начинается 4 июля, примут участие шесть планет: Венера, Меркурий, Земля, Марс, Юпитер и Сатурн. И хотя в Солнечной системе восемь планет, парад с шестью планетами считается полным.

Астроном и кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин рассказал, что с 4 июля ночью можно будет наблюдать Юпитер, Сатурн, Марс, а также Венеру. Первые две планеты будут видны на ночном небосклоне примерно с полуночи, Марс — с 2:00, Венера — в предрассветные часы. Пятая планета — это Земля. А шестая, Меркурий, станет заметной утром 22 июля.

Парад продлится до середины августа. Наблюдать его можно будет невооруженным глазом в восточной стороне невысоко над горизонтом. Лучше всего это делать в ясную безоблачную погоду.

Сурдин отметил, что парад планет — это обычное явление и происходит оно регулярно. При этом он добавил, что такая конфигурация планет, как будет эти летом, происходит примерно раз в 20 лет. По словам астронома, суммарная гравитация планет едва ли окажет влияние на Землю:

«Для простых смертных оно, конечно, совершенно незначительное, не воспринимается. А вот на Солнце некоторое влияние планеты оказывают. Во-первых, Юпитер и Сатурн, как самые массивные, во-вторых, Земля и Венера, как не очень массивные, но зато близкие к Солнцу. И вот на Солнце это вызывает небольшие приливы, но они очень маленькие — порядка сантиметра-двух сантиметров высотой», — цитирует его пресс-служба Московского планетария.