Чечня стала лидером по количеству беременных женщин среди регионов России

3 июля Министерство здравоохранения России рассказало о регионах с наибольшим и наименьшим числом беременных в 2019 году

В министерстве заявили, что в 2019 году на 100 тыс. населения в Чечне регистрировали 20 тыс. 124,4 беременных женщин. Также в лидерах оказались Алтайский край и Карелия. Там показатели составляют 17 тыс. 932,1 и 15 тыс. 441,7 соответственно.

Меньше всего беременных оказалось в Курской, Тюменской и Иркутской областях. В целом в России в 2019 году было 3 млн 123 тыс. 156 будущих мам. Годом ранее в стране зарегистрировали на 127 тыс. беременных больше, пишет телеканал «360».

Напомним, ранее Росстат опубликовал данные о том, сколько несовершеннолетних россиянок стали матерями в 2019 году и сколько — матерями-одиночками. Согласно исследованиям, в Чечне начали воспитывать детей без отца 838 девушек в возрасте 15-19 лет.