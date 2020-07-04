Чечня стала лидером по количеству беременных женщин среди регионов России

Чечня, Вся Россия

Распечатать

3 июля Министерство здравоохранения России рассказало о регионах с наибольшим и наименьшим числом беременных в 2019 году

В министерстве заявили, что в 2019 году на 100 тыс. населения в Чечне регистрировали 20 тыс. 124,4 беременных женщин. Также в лидерах оказались Алтайский край и Карелия. Там показатели составляют 17 тыс. 932,1 и 15 тыс. 441,7 соответственно.

Меньше всего беременных оказалось в Курской, Тюменской и Иркутской областях. В целом в России в 2019 году было 3 млн 123 тыс. 156 будущих мам. Годом ранее в стране зарегистрировали на 127 тыс. беременных больше, пишет телеканал «360».

Напомним, ранее Росстат опубликовал данные о том, сколько несовершеннолетних россиянок стали матерями в 2019 году и сколько — матерями-одиночками. Согласно исследованиям, в Чечне начали воспитывать детей без отца 838 девушек в возрасте 15-19 лет.

Дети Министерство здравоохранения РФ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Чечня стала лидером по количеству беременных женщин среди регионов России
В Краснодаре за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом, еще 42 — по краю
Власти Краснодара решили поставить старинный пожарный гидрант в центре города
Глава Минздрава заявил, что в России умерло 40 медиков с COVID-19. В «Списке памяти» их 526
Экс-главреда Юга.ру Артема Беседина задержали в Москве на пикете в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой
На Кубани задержали подозреваемых в убийстве предпринимателя

Лента новостей

Статьи

Тест по географии

Есть ли у вас шансы на ЕГЭ?

Статьи

Дикое счастье

Что такое отдых на «генеральских пляжах» в Крыму

Статьи

Кто такой Денис Кацыв

30 фактов о бизнесмене и его карьере

Реклама на портале