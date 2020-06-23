Семь девочек 14 лет и младше родили детей на Кубани в 2019 году

Портал Юга.ру изучил данные Росстата по рождаемости в 2019 году и узнал, сколько несовершеннолетних россиянок стали матерями и сколько на Кубани и Кавказе молодых матерей-одиночек

На сайте Росстата опубликовали статистику о том, в каком возрасте девушки родили первого и последующих детей в 2019 году, сообщил телеканал «360».

Согласно обнародованным данным, в прошлом году 11 тыс. 247 девочек в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) стали матерями. При этом три девочки стали мамами первый раз в 12 лет, 24 родили первенца в 13 лет.

Число молодых мам более старшего возраста таково: в 14 лет родили первенца 188 девочек, в 15 лет — 906 девочек, в 16 лет — 2 тыс. 879 девушек, а в 17 — 6 тыс. 508.

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При этом 682 девочки до 17 лет включительно родили уже второго малыша, а 45 — третьего. Так, одна 14-летняя девочка родила второго ребенка, 19 девочек стали мамами во второй раз в 15 лет. Второго ребенка родили в 16 лет 154 девочки, а в 17 — 508. Кроме того, одна девочка стала мамой в третий раз в 15 лет , мамами троих детей в 2019 году стали две 16-летних девочки и 42 девочки в возрасте 17 лет. Еще две девочки стали мамами в четвертый раз в 17 лет.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова заявила РИА «Новости», что «научный прогресс, проникновение интернета во все сферы жизни пока не отменяет ранних беременностей и деторождений, особенно сверхранних». Она добавила, что в 2018 году у несовершеннолетних было зарегистрировано 11 тыс. 361 ребенка, что на 114 детей больше 2019 года. «Хочется надеяться, что снижение числа рождений у молодых матерей, вызванное работой школ, органов опеки, различных организаций помощи детям по разъяснению нежелательности ранней беременности и ее последствий, продвижению ценностей семьи, образования, будет иметь длительный эффект и девочки 12-13 лет будут играть в "дочки-матери" с игрушками, а молодые несостоявшиеся бабушки и дедушки больше времени уделять своим подрастающим дочерям», — заключила Егорова.

По данным таблицы Росстата, в Южном Федеральном округе 20 девочек в возрасте 14 лет и моложе стали мамами-одиночками в 2019 году. Семь из них зарегистрированы в Краснодарском крае , пять — в Волгоградской области, еще пять — в Ростовской области, две в Крыму и одна — в Астраханской области.

Число матерей-одиночек в возрасте 15-19 лет в десятки раз больше — 2 тыс. 607 девушек. Больше всего их в Краснодарском крае (811 девочек), на втором месте — Ростовская (712), на третьем — Волгоградская область (453). В Астраханской области в 2019 году матерями-одиночками стали 238 девочек 15-19 лет, а в Крыму — 232. Показатель по Адыгее — 78 девушек, в Калмыкии — 43, а в Севастополе их 40.

Если сравнивать ЮФО с Северо-Кавказским федеральным округом, то в последнем мамами-одиночками в 2019 году стали 14 девочек 14 лет и младше (четыре в Дагестане и десять в Ставропольском крае).

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Однако в следующей возрастной категории показатель матерей-одиночек в СКФО выше, чем в ЮФО — 3 тыс. 418 девочек. Больше всего их в Дагестане — 1 тыс. 655, в Чечне — 838, в Ставропольском крае 663. В Северной Осетии 93 девочки 15-19 лет стали в прошлом году матерями-одиночками, в Кабардино-Балкарии — 75, в Карачаево-Черкессии — 48, а в Ингушетии — 46.