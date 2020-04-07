«ЮгСтройИнвест» открыл онлайн-продажи квартир

«Период нестабильной эпидемиологической ситуации — не повод забывать о будущем. "ЮгСтройИнвест" входит в реестр системообразующих организаций российской экономики, а это серьезный показатель доверия государства. Компания относится к числу непрерывно действующих предприятий, и в любых условиях все строительные работы ведет точно по графику», — подчеркнули в компании.

Для соблюдения необходимых противоэпидемических мер застройщик ввел новый способ онлайн-приобретения жилья. Теперь клиенты группы компаний смогут приобрести недвижимость через официальный сайт gk-usi.ru или по телефону, не посещая офис продаж.

В пресс-службе группы компаний отметили, что онлайн-покупка — это удобный и безопасный способ приобретения квартиры, такой же легкий для клиентов, как обычные покупки в интернет-магазине.

Дистанционно приобрести квартиру в микрорайоне «Губернский» возможно уже сейчас. Подбором жилья можно заняться как самостоятельно, выбирая из планировок на сайте, так и обратившись за консультацией к персональному менеджеру компании по телефону. Он поможет подобрать квартиру, а также проведет онлайн-тур или вышлет фото- и видеоматериалы планировок и отделки жилья в удобные для клиента мессенджеры. На сайте «ЮгСтройИнвест» наладили простой сервис бронирования и юридического заключения сделки с бесплатной регистрацией в Росреестре.